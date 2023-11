Termin steht fest: Augsburger Bahnhofstunnel wird in einem Monat eröffnet

Gute Neuigkeiten für Bahnpendler: Reisende kommen ab 8. Dezember erstmals in den Genuss von Aufzügen und Rolltreppen am Augsburger Hauptbahnhof. Das wird auch gefeiert.

Nach acht Jahren Bauzeit wird die Fußgänger-Ebene des Bahnhofstunnels am Freitag, 8. Dezember, an die Öffentlichkeit übergeben. Damit kann der Augsburger Hauptbahnhof erstmals barrierefrei genutzt werden, da es bisher weder Aufzüge noch Rolltreppen gab. Das Eröffnungsdatum hatte sich mehrmals verzögert. Das zweite Untergeschoss des Tunnels, durch das Straßenbahnen in eine unterirdische Haltestelle fahren können, soll wie berichtet erst im kommenden Jahr eingeweiht werden.

Bahnhofstunnel am Augsburger Hauptbahnhof wird am 8. Dezember eröffnet

Stadtwerke, Deutsche Bahn und Stadt Augsburg planen am 8. Dezember ab 10.30 Uhr ein Fest mit Musik und Führungen. Im Tunnel und auf den Vorplätzen im Westen und Osten informieren Mitarbeiter über den Ausbau des Hauptbahnhofs. Am Tag der Teileröffnung finden auch Führungen durch den Straßenbahntunnel und die Haltestelle statt.

Über den neuen Fußgängertunnel, der deutlich breiter ist als die alte Unterführung, werden die Bahnsteige künftig von der Haupthalle des Bahnhofs erschlossen. Auch die Haupthalle mit den Geschäften war im Zuge der Umbauarbeiten für mehrere Jahre geschlossen und kann nun wieder genutzt werden. Zudem wurde der Tunnel bis zum Sebastian-Buchegger-Platz im Thelottviertel durchgestochen, sodass es künftig auch einen Westzugang zum Hauptbahnhof gibt.

Diese Baustellen am Hauptbahnhof sind noch nicht fertig

Die beiden Bahnhofsplätze im Westen und Osten werden zur Eröffnung des Tunnels noch nicht fertig sein. Der Platz auf der Innenstadt-Seite wird von der Deutschen Bahn noch als Baustellen-Einrichtungsfläche für eigene Baumaßnahmen benötigt, am Platz zum Thelottviertel hin kann erst gepflastert werden, wenn feststeht, wie es mit dem Tram-Anschluss im Westen weitergeht. Das Genehmigungsverfahren läuft seit knapp drei Jahren. Zudem fehlt der Stadt das Geld für das dort geplante Fahrradparkhaus, sodass jetzt zunächst mit provisorischen Abstellmöglichkeiten gearbeitet wird. Ab kommendem Jahr werden die Straßenbahnen zur Inbetriebnahme eine Wendeschleife im Tunnel benutzen, sodass die unterirdische Haltestelle zunächst nur von der Innenstadt-Seite anfahrbar ist.

Insgesamt investieren Stadtwerke, Bahn und Stadt, wenn man die Fördergelder von Bund und Land einrechnet, um die 250 Millionen Euro in den Bahnhofstunnel. Er ist der größte Baustein im Gesamtpaket "Mobilitätsdrehscheibe", das zudem die Linie 6 nach Friedberg (seit 2010 in Betrieb), den neuen Königsplatz (2013 eröffnet) und die Linie 3 nach Königsbrunn beinhaltet. Was noch fehlt, ist die Linie 5 zur Uniklinik, die auch den westlichen Gleisanschluss an den Tunnel bildet. Diese Planungen gestalten sich kompliziert.

Lesen Sie dazu auch