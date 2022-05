Augsburg

Test zur autofreien Maxstraße findet 2022 nur in abgespeckter Version statt

Plus Aus dem einjährigen Test mit einer Fußgängerzonen-Regelung in der Maximilianstraße wird 2022 nichts mehr. Nun sollen sogenannte Parklets zum Einsatz kommen.

Von Stefan Krog

Die geplante einjährige Test-Umwandlung der nördlichen Maximilianstraße zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen in eine Art Fußgängerzone wird nicht mehr in diesem Jahr beginnen. Die Stadt hatte dies ursprünglich vorgehabt, allerdings haben sich die Überlegungen nicht zuletzt wegen der Auswirkungen der Gleisbauarbeiten am Moritzplatz in den Sommerferien verzögert. Doch die Stadt plant nun, dieses Zeitfenster für einen ersten Testballon zu nutzen.

