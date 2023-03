Augsburg

vor 48 Min.

Testzentrum ist raus – was passiert mit der Immobilie in der Maxstraße?

Plus In dem Gebäude der Stadt Augsburg in der Maximilianstraße saß früher das Leopold-Mozart-Zentrum. Jetzt ist es sanierungsbedürftig. Die Stadt hat Ideen, aber kein Geld.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Die städtische Immobilie mit der Adresse Maximilianstraße 59 liegt in bester Lage. In den zurückliegenden Monaten war das Gebäude vielen Menschen vertraut geworden, weil hier Corona-Tests stattfanden. Nun ist der Betrieb des Testzentrums beendet worden. Das Haus, in dem früher das Leopold-Mozart-Zentrum untergebracht war, steht leer. Was tun? Die Stadt hat Ideen, aber kein Geld für eine Umsetzung. Daher passiert vorerst nichts.

