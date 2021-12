Teure Öko-Sünde oder guter Lärmschutz? Streit um Rollrasen geht weiter

Plus Von Naturschützern kam heftige Kritik an der Verwendung von Rollrasen auf der neuen Linie 3 nach Königsbrunn. Der darunter liegende Gleistyp sorgt aber für weniger Lärm.

Die Debatte um den Rollrasen, der auf der neuen Trasse der Linie 3 verlegt wurde, geht weiter. Die Augsburger Stadtwerke verteidigen nach der Kritik von Naturschützern die Verwendung auf dem Rasengleis der Straßenbahnlinie auf Augsburger Flur. Das Thema wird seit einigen Wochen kontrovers diskutiert, die Naturschutzallianz hatte von "ökologischer Ödnis" gesprochen, die auf der Fläche von zwei Fußballfeldern entstehe. Stadtwerke-Chef Walter Casazza entgegnet, bei dem verwendeten hochliegenden Rasengleis, das erstmals in Augsburg eingebaut wird und erhebliche Vorteile beim Lärmschutz bringen soll, sei die Nutzung von Rollrasen empfohlen. "Es ist bei diesem Gleistyp die übliche Vorgehensweise."