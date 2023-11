Augsburg

vor 1 Min.

Teures Augsburg: Mieten sind seit 2022 um 5,7 Prozent gestiegen

Plus Speziell bei kleinen Wohnungen müssen Mieter deutlich mehr bezahlen, sagt der neue Mietspiegel der Stadt Augsburg. Wie wirksam ist das Instrument, um Steigerungen zu bremsen?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die durchschnittlichen Mieten in Augsburg sind in den vergangenen zwei Jahren um 5,7 Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der offizielle Mietspiegel der Stadt, der ab kommendem Jahr gültig sein wird. Der seit 2022 gültige Mietspiegel geht von einer Basismiete von 8,78 Euro pro Quadratmeter aus, der ab 2024 gültige Mietspiegel kommt nach einer repräsentativen Befragung auf eine Basismiete von 9,28 Euro pro Quadratmeter über alle Wohnungsgrößen hinweg. Zum Vergleich: Laut städtischem Mietspiegel von 2018 lag die Basismiete noch bei 7,27 Euro. Vor allem einen Bereich trifft es besonders stark.

Gemäß dem neuen Zahlenwerk wäre für ein 20-Quadratmeter-Apartment eine monatliche Netto-Kaltmiete von etwa 310 Euro angemessen, bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung wären es um die 525 Euro und bei einer 90-Quadratmeter-Wohnung wären es um die 750 Euro. Zu diesen Zahlen kommt der Mietspiegel in einer Grobbetrachtung, wobei man je nach Baualter, Lage und Ausstattung der Wohnung noch Zu- und Abschläge einrechnen muss und ohnehin eine Spannbreite von +/-20 Prozent gilt. In der Summe kann das bei der einzelnen Wohnung zu erheblichen Änderungen führen. Beispiele: Für einen Neubau muss man 20 Prozent Aufschlag einkalkulieren, eine Wohnlage in der Innenstadt rechtfertigt einen weiteren Zuschlag um elf Prozent. Wer in einer Wohnung lebt, in der der Boden seit 2006 nicht mehr modernisiert wurde, kann hingegen neun Prozent Abschlag einrechnen. Auch eine benachteiligte Lage fernab von Supermarkt und Nahverkehr geht mit einem Abschlag einher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen