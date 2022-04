Teures Tanken: So treffen die Spritpreise den Fuhrpark der Stadtwerke

Plus Das Verkehrsunternehmen fährt in Augsburg mit Strom, Biogas, Diesel und Benzin. Es gibt unterschiedliche Entwicklungen. Wie neue Fahrzeuge beim Sparen helfen sollen.

Autofahrer sind entsetzt, wenn sie tanken, die hohen Spritpreise machen ihnen zu schaffen. Sehr viel mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind die Stadtwerke Augsburg mit ihren Fahrzeugen. Auch das Verkehrsunternehmen ist damit vom Preisanstieg betroffen, setzen aber auf drei "Sprit"-Arten: Strom, Biogas sowie Diesel und Benzin. Nach Auskunft von Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, gibt es unterschiedliche Entwicklungen, was damit zusammenhängt, dass es teils längerfristige Verträge gibt, in denen eine Preiserhöhung vorerst keine Rolle spielt.