Textile Besonderheiten im Tim

Künstlerin Daniela Gauder bot am Wochenende als eine von 67 Ausstellerinnen beim Textilmarkt im Augsburger Textilmuseum tim im Zickzackstich rundgenähte Skulpturen und Objekte an. In den historischen Hallen der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei gab es nicht nur individuelle Kleidung, Hüte, Heimtextilien, Lederwaren oder Schmuck, auch Workshops luden die zahlreichen Besucher am Samstag und Sonntag zum Gestalten ein.

