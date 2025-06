Angriff mit Messer: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach einer Gewalttat in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie es von den Ermittlern heißt, habe ein 43 Jahre alter Mann in der Unterkunft am Montag gegen 13.30 Uhr einen 25-jährigen Mitbewohner mit einem Messer attackiert. Anschließend floh der 43-Jährige den Angaben zufolge aus der Unterkunft, „wobei ihm der 25-Jährige mit einem Holzstock folgte“, so die Polizei.

Einsatzkräfte stoppten beide Männer im Bereich der Berliner Allee und nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest. Der 25-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 43-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ; inzwischen sitzt der 43-Jährige in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. (jaka)