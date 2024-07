Auto steht zweimal in Flammen

Die Feuerwehr musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins Textilviertel ausrücken. Ein bislang unbekannter Täter hatte ein Fahrzeug ohne Kennzeichen in der Simpertstraße in Brand gesetzt. Nachdem die Rettungskräfte abgerückt waren, stand das Fahrzeug eine Stunde später erneut in Flammen.

Ob der Grund abermals Brandlegung war, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.