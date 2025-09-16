Icon Menü
Augsburg-Textilviertel: Diebe stehlen Gegenstände aus geparkten Auto

Augsburg-Textilviertel

Diebe stehlen Gegenstände aus geparkten Auto

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Fall von Diebstahl aus einem Auto, das in der Proviantbachstraße geparkt war. Die Ermittler suchen nach Zeugen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Diebstahl im Textilviertel.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Diebstahl im Textilviertel. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    In der Zeit von Sonntag, 2 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in der Proviantbachstraße geparkten Auto gestohlen. „Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

