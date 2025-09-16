Diebe stehlen Gegenstände aus geparkten Auto

In der Zeit von Sonntag, 2 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in der Proviantbachstraße geparkten Auto gestohlen. „Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

