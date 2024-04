Männer schlagen Frau: Passant ruft Polizei und wird attackiert

Zwei unbekannte Männer haben im Augsburger Textilviertel eine Frau geschlagen. Als ein Zeuge die Polizei informierte, ging einer auch auf ihn los.

Eine körperliche Auseinandersetzung hat sich laut Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Straße Zur Kammgarnspinnerei im Textilviertel ereignet. Ein Passant, der einer Frau helfen wollte, in dem er die Polizei rief, wurde dabei leicht verletzt.

Der Passant hatte beobachtet, wie zwei Männer eine Frau schlugen. Er verständigte die Polizei. Als die beiden bislang Unbekannten dies bemerkten, schlug einer der beiden den Zeugen, berichtet die Polizei. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Provinostraße. Der Mann wurde leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Auch konnten die Beamten die unbekannte Frau nicht mehr finden.

Einer der Täter war laut Beschreibung etwa 1,75 Meter groß und trug ein beigefarbenes Kurzarmhemd, sein Kompagnon hatte schwarze Haare, ein offenes Hemd und kurze, blaue Jeans. Die Polizei ermittelt nun auch wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)