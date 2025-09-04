Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Wohnmobil

In der Zeit von Donnerstag, 21. August, 18 Uhr, bis Mittwoch, 3. September, 10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Wohnmobil im Hanreiweg gestohlen. Nach Auskunft der Polizei war das Wohnmobil im Tatzeitraum dort geparkt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermitteln nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)
Augsburg-Textilviertel
