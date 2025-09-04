Icon Menü
Augsburg-Textilviertel: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Wohnmobil

Augsburg-Textilviertel

Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Wohnmobil

Eine Straftat im Textilviertel von Augsburg beschäftigt die Polizei. Die Ermittler bitten um Hinweise, eine Frage ist aber noch offen. Eine Sache steht aber noch nicht fest.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Diebstahls.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Diebstahls. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    In der Zeit von Donnerstag, 21. August, 18 Uhr, bis Mittwoch, 3. September, 10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus einem Wohnmobil im Hanreiweg gestohlen. Nach Auskunft der Polizei war das Wohnmobil im Tatzeitraum dort geparkt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermitteln nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

