Polizei zieht zugekoksten Fahrer aus dem Verkehr

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Montag unter dem Einfluss von Kokain in der Forsterstraße unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte ihn gegen 23.20 Uhr. „Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen“, heißt es von den Ermittlern. Ein Drogenvortest habe auch ergeben, dass der 54-Jährige Kokain und Methamphetamin konsumiert habe. „Die Beamten stellten zudem fest, dass der 54-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt“, so die Polizei. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher. Sie ermitteln nun wegen diverser Delikte gegen den 54-Jährigen. (jaka)

