Theatergruppe Kolping Lechhausen spielt ländlichen Krimi mit viel Humor

Mord und Totschlag, Huren und Zuhälter bescheren der Theatergruppe Kolping und dem Stück "Banditen Bagasch" drei Mal volles Haus im Gemeindesaal von St. Elisabeth.

Das Wirtshaus "Zum hängada Hansl". Etwas abgewetzt und weit ab der Zivilisation steht die Spelunke mit Gartentisch und Stühlen vorm Haus allein im Wald. Eine blaue Strohpuppe hängt von einem Galgen vorm Haus, der Hans. An der Wand des Gasthauses ein weiteres Mysterium: Schuhe an Nägeln, schwarze, weiße, Frauensandalen, Pumps und Herrenschuhe. Immer nur linke. Auf der Fensterbank blühen die einzigen Farbtupfer des Bühnenbildes: Drei Geranien. Ab und zu kommen Gäste, Merkwürdiges geschieht. Die Wirtsleute Hallimasch (Rainer Pauly) und seine Frau Paula (Lissy Obermayer) machen sich hinter dunklen Tannen im Komplott mit der esoterischen Tropfen-Wilma (Karin Seitz) an den Getränken der Gäste zu schaffen. Viele Kunden sind es ohnehin nicht, und wenn der Wein getrunken ist, verschwinden sie auf mysteriöse Weise.

Die Kulisse allein schon ist die 19 Euro Eintritt wert, die das Premieren-Publikum von "Banditn Bagasch" gezahlt hat. Stimmungsvolle, echte Tannen hinter einer schweren Holzbank, der Gartentisch, an dem Gäste rätselhaft und plötzlich einschlafen. Drei Türen die hinten sowie rechts und links der Bühne die Eingänge zu unsichtbaren Spielstätten markieren. Mal gehen Verbrecher im Schuppen ein und aus, mal begibt sich Resi, die Hure (Sabine Russo), mit Neukunden zu den Zimmern ins Haus der Wirtsleute, während ihr Zuhälter, Schlitzer-Vinz (Stefan Scherer) auf der Suche nach seinem Schuldner, dem Betrüger Rupp von Reizker (Florian Schrader), durch die vordere Kneipentür ins Innere stürmt und dort rumort.

In der Theatergruppe Kolping Lechhausen sind 16 Personen aktiv

Neben dem am Galgen hängenden Hansl sind weitere Unheil verkündende Details verbaut, von denen im Lauf des Spiels klar wird, dass sie nicht nur Deko sind: Schuhe an der Wand, eine Axt auf einem Holzklotz und der blecherne Wassereimer in der hinteren rechten Ecke erzählen erst nach und nach ihre bedrohliche Geschichte.

Die Theatergruppe Kolping Lechhausen spielte das "Banditn Bagasch". Foto: Klaus Rainer Krieger

Zwar ist der Dreiakter "Banditn Bagasch", den der bayerische Mundart-Autor Ralph Wallner erst in diesem Jahr veröffentlichte, als ländliche Komödie konzipiert. Doch das Lechhauser Bühnenbild (Ernst Obermayer, Stefan Haider, Karl Heinz Eberle, Ulli Dreisiebner, Florian Magnus), die Darsteller und auch die kluge Inszenierung von Ohnemus atmen ihr eigenes Genre. Weit entfernt vom seichten Bauernschwank, mehr Krimi als Slapstick, eher schauriges Gaunermilieu als trottelige Tölpel.

Alle Beteiligten bis auf Lenz (Florian Schrader), den Zwillingsbruder des Gauners Rupp, sind mehr oder weniger kriminell. Klar wird: Die linken Schuhe an der Hauswand stammen von Gästen, die mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt, ausgeraubt und entsorgt worden sind. Als Täterin schält sich neben den Wirtsleuten Hallimasch und Paula erst spät im ersten Akt die Esoterikerin Wilma Morchelmeier heraus. Sie ist es, die die Tropfen mischt und zur Verfügung stellt. Gemeinschaftlich bringen sie den Betrüger Rupp um, der sich auf der Flucht vor dem Schlitzer für eine Nacht ein Zimmer nehmen wollte. Mit fernsehreifer Action hieven sie ihn in eine Schubkarre und verscharren ihn hinter den Tannen.

Nach viel weiterem Tumult, Ohnmachtsanfällen, Folterandrohungen und der zarten Freundschaft der Wirtstochter Lia (Tania Plodek) zu dem Gast Lenz entdeckt auch Tropfen-Wilma ihre große Liebe. Sie verführt den herrlich gespielten, hintertriebenen, tollpatschigen Karl Gustav Pfifferling (Sebastian Fischer) und verschwindet mit ihm im Schuppen, während im Hof des Wirtshauses Schlitzer-Vinz mit seiner Goldkette unter dem brusttief aufgeknöpften, orangenen Hemd die Wirtsfamilie bedroht. Er will den Schuldner, Rupp von Reizker.

Die Theatergruppe Kolping Lechhausen gibt es seit 100 Jahren

Nein, Mord sei das alles ja nicht, versichert sich das K.O.-Tropfen-Trio. Eher so „lässige Fahrtötung“. Sprachwitz, gepaart mit der Bühnenpräsenz und dem überzeugenden Spiel der Darsteller machten den Abend der Kolping Theatergruppe mal wieder zu etwas Besonderem. Regisseur Werner Ohnemus, der im Broterwerb Straßenbahn- und Busfahrer der Stadtwerke ist, zeigt sich zufrieden. "Es ist eine tolle Truppe von insgesamt 16 Leuten. Auch einige Schauspieler dabei, deren Eltern schon in der Gruppe gespielt haben. Da wächst man zusammen und das sieht man an den Ergebnissen", freut er sich.

Das Bühnenbild war herausragend. Foto: Klaus Rainer Krieger

Seit 30 Jahren hält er als Spielleiter den Laden zusammen, die Kolping Theatergruppe selbst existiert seit etwa 100 Jahren. Ihre Aufführungen sind regelmäßig der Renner, Erfolg und Publikum sind den Engagierten sicher: "Banditn Bagasch" war nicht nur zu Premiere ausverkauft, sondern auch zu den beiden Folgevorstellungen am Samstag und Sonntag.