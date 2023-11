Theatersanierung: Stadt will den Fokus von den Kosten wegbekommen

Plus Die städtebauliche Entwicklung des Theater-Umfelds ist sinnvoll. Sie taugt aber nicht dafür, die gestiegenen Kosten zu rechtfertigen.

Die Entwicklung des Theaterumfelds zu einem so genannten Theaterquartier hatte von jeher zwei Dimensionen. Die eine ist die inhaltliche: Es wäre in der Tat ein Fehler, wenn man das Theater als abgeschottetes Raumschiff denken würde, das keine Beziehung zu seiner Nachbarschaft aufnimmt. Man muss die Chance packen, das Theater zu einem kulturellen Kristallisationspunkt für die Innenstadt zu machen. Mit der Öffnung des Theaters in die Stadtgesellschaft und den städtebaulichen Akzenten - von neuen Plätzen bis hin zur Aussichtsterrasse auf dem Theaterdach - kann rund ums Theater etwas richtig Gutes und ein Impulsgeber für die Innenstadt entstehen.

Doch es gibt eine zweite Dimension. Die auf bis zu 340 Millionen Euro gestiegenen Sanierungskosten haben der Stadt eine Rekordverschuldung eingebracht, die sonstige Investitionen - auch solche, die von Bürgern seit Langem gefordert werden - teils unmöglich macht. Es ist offensichtlich, dass die Stadt jetzt versucht, mit dem Verweis auf den Mehrwert für alle (nicht nur für die gemessen an der Gesamtbevölkerung überschaubare Zahl an Theaterbesuchern) den Augsburgern die nicht unumstrittene Theatersanierung positiv zu verkaufen. Für einen Innenstadt-Spielplatz oder eine Aussichtsterrasse hätte man aber keine 340 Millionen Euro ausgeben müssen. Die Maßnahme ist immer noch eine Theatersanierung und keine Stadtentwicklung, so ehrlich sollte man sein.

