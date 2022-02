Augsburg

06:48 Uhr

Thing bis Capitol: Augsburgs Gastro erwacht aus dem Corona-Winterschlaf

Plus Teils Wochen, teils Monate waren mehrere Augsburger Restaurants und Bars zuletzt geschlossen. Jetzt öffnen viele wieder. Über eine Szene zwischen Aufbruch und alten Sorgen.

So ganz verschwunden ist er nicht, der Grund-Geruch einer jeden Bar. Doch an diesem Vormittag mischt sich in die Luft, die das Thing füllt, die Frische von Putzmittel. Wo im Innenraum normalerweise Gäste sitzen, sind Handwerkskoffer aufgeklappt. Im Gang harrt ein Staubsauger seiner Verwendung, gegen die Wand lehnt eine Klappleiter. Es sind die Zeugen der letzten Vorbereitungen. Am Donnerstag sperrt das Thing am Vorderen Lech wieder auf - nach fast drei Monaten Corona-Pause. Betreiber Tobias Keilen sitzt am Tresen und blickt um sich. Inzwischen habe man eine Routine im Auf- und Zusperren, sagt er mit einem angedeuteten Lächeln im Gesicht, trotzdem werde es direkt vor dem Start immer ein bisschen hektisch. "Aber das gehört auch dazu. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht", sagt Keilen. Mit ihm sperren in diesen Tagen viele weitere Restaurants, Bars und Cafés in Augsburg auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen