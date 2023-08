THW-Ortsbeauftragter und ehemaliger Chef des Gesundheitsamts gestorben

Wolfgang Meßmer ist tot. Das gibt das THW Augsburg auf seiner Homepage bekannt. Oberbürgermeisterin Eva Weber würdigt Meßmer für seine Dienste für die Stadt.

Der Ortsbeauftragte des THW Augsburg sowie ehemaliger Leiter des Augsburger Gesundheitsamts, Wolfgang Meßmer, ist überraschend gestorben. Das gibt das THW auf seiner Homepage bekannt. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber würdigt Meßmer für seine "enorm wertvollen Dienste" für die Stadt.

"Plötzlich und völlig unerwartet haben wir vom Tod unseres Ortsbeauftragten, Kameraden und guten Freund Wolfgang Meßmer erfahren", heißt es auf der Internetseite des Technischen Hilfswerk Augsburg. Meßmer engagierte sich über mehrere Jahrzehnte ehrenamtlich für die Organisation und Menschen in Not. Er stand seit 2009 dem Ortsverband des Technischen Hilfswerk in Augsburg vor. Dort sei er stets für "seine ruhige und kameradschaftliche Art" geschätzt worden, heißt es gegenüber unserer Redaktion.

Hauptberuflich war Meßmer bis zu seiner Pensionierung im letzten Jahr als Leiter des Amts für Organisation und IT bei der Stadt tätig. Zwischen April 2021 und April 2022 leitete er während der Corona-Pandemie zudem das Gesundheitsamt. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt in einer Stellungnahme: "Wolfgang Meßmer hat für unsere Stadt enorm wertvolle Dienste geleistet." Er sei aufgrund seiner empathischen Art "geachtet und gemocht" worden und bleibe als "menschliches Vorbild in Erinnerung". Sein unerwarteter Tod sei bestürzend und mache sie "unfassbar traurig". (nist)