Augsburg

vor 32 Min.

Tiere in der Arbeitswelt? Hier geht es mit dem Hund ins Geschäftsmeeting

Plus Immer mehr Augsburger Unternehmen erlauben es, den Hund mit an den Arbeitsplatz zu bringen. Warum selbst Tierschützer und Wissenschaftler das gut finden.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Mino läuft schwanzwedelnd zur Tür und begrüßt die Gäste von eest!, einer Agentur für Messe und Kommunikation im Lechhauser Industriegebiet. Er ist zurückhaltend, blickt einen treuherzig an und schafft sofort eine angenehme Atmosphäre. Mino ist der Hund von Inhaber Markus Meier und regelmäßig im Büro dabei. In immer mehr Augsburger Unternehmen dürfen Vierbeiner mit an den Arbeitsplatz. Wissenschaftler, der Tierschutz, sowie Hundebesitzer sehen das positiv. Doch es gibt auch Dinge zu beachten, wenn ein Tier mit an den Schreibtisch soll.

"Ich liebe Hunde, darf aber in meiner Mietwohnung keinen haben. Umso schöner ist es hier im Büro mit Mino", sagt Anja Wiegand, Mitarbeiterin bei eest!. Mino ist zweimal die Woche fester Bestandteil der Belegschaft, weil dann neben Herrchen auch Frauchen arbeitet. An den anderen Tagen kommt Mino sporadisch mit, so wie es eben passt. Im Büro hat er keinen festen Platz. Er macht es sich unter oder neben den Schreibtischen gemütlich, liegt auf der Treppe im Eingangsbereich oder genießt die Sonne auf der Terrasse. Für die fünf Mitarbeiter ist der Klein-Elo eine willkommene Abwechslung. "Es ist angenehm, dass Mino einen immer mal wieder von der Arbeit abhält und dazu animiert, sich zu bewegen", findet Anja Wiegand.

