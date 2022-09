Tiere, Markt und große Pläne: Das ist am Wochenende in Augsburg geboten

Am Wochenende beginnt in Augsburg die traditionsreiche Dult. Und bei einem Besuch im Zoo gibt es ein zusätzliches Programm.

Dult: Die Dult - das ist echte Augsburger Tradition. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1276 im Stadtrechtsbuch belegen, dass es damals schon zweimal im Jahr größere Jahrmärkte gab - ein Markt nach Ostern, der zweite im Herbst mit Beginn am Michaelstag. Die Märkte fanden damals in der Maximilianstraße statt, später zogen sie in die Jakobervorstadt um. Seit 1939 werden die Stände auf dem Straßenzug zwischen Jakobertor und Vogeltor aufgebaut. Die aktuelle Herbstdult beginnt am Samstag, 1. Oktober, und dauert bis Sonntag, 9. Oktober. Die Stadt hat 126 Markthändler zugelassen - sie bieten unter anderem Kleidung, Haushaltswaren, Spielzeug und Lebensmittel. Viele Kundinnen und Kunden kommen immer wieder zum Händler ihres Vertrauens. Es gibt aber auch Neulinge: Unter anderem ein Stand mit Genussartikeln für den Hund und ein Anbieter von Naturkissen. Für Kinder gibt es ein Karussell in der Nähe des Vogeltors. Wer über die Dult schlendern will, kann das täglich zwischen 10 und 19 Uhr.

Augsburg: Neben der Dult ist am Wochenende Stadtwerke-Zootag

Stadtwerke-Zootag: Der Zoo ist immer einen Besuch wert - am Samstag, 1. Oktober, gibt es beim Stadtwerke-Zootag ein Rahmenprogramm und eine Rallye durch den Tierpark. Auch der Bulli der Stadtwerke ist vor Ort und versorgt Zoobesucher mit frischen Augsburger Trinkwasser. Bei der Zoo-Rallye gilt es, den Zoo zu erkunden und Fragen zu beantworten. Für Kinder gibt es zudem Schminken und Basteln. Außerdem werden fünf kostenlose Führungen angeboten, die jeweils rund 60 Minuten dauern. Die Führungen starten an unterschiedlichen Punkten im Zoo, die Anmeldung erfolgt beim Stadtwerke-Bulli im Eingangsbereich des Zoos. Die Stadtwerke übernehmen an diesem Samstag zudem für alle Besucher den sonst im Eintrittspreis enthaltenen einen Euro für den Artenschutz Inhaber der SWA-City-Card bekommen zwei Zootickets zum Preis von einem.

Zoo Augsburg, Dschungelnacht 2022 Seebärenfütterung Foto: Annette Zoepf

Hochzeitsmesse: Es soll der perfekte Tag sein - entsprechend groß ist der Aufwand, den viele Paare für ihre Hochzeit betreiben. Wer sich informieren und Pläne schmieden will, der kann sich am Wochenende einen Besuch in der Augsburger Kongresshalle vornehmen. Bei der Hochzeitsmesse "Traut Euch!" sind rund 60 Aussteller vertreten, die sich mit dem Thema Heiraten beschäftigen - darunter Brautmodengeschäfte, Tanzschulen, Friseure, Hochzeitsplanerinnen und Vertreter von Veranstaltungsorten. Es gibt auch Anbieter, die "Rundum-Sorglos"-Pakete schnüren. Die Messe findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, statt. Geöffnet ist sie am Samstag von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Informationen und Tickets gibt es im Internet unter traut-euch.info und an der Tageskasse.