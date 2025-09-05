Verlassen, abgegeben, ausgesetzt: Wer gibt diesen Hunden ein neues Zuhause?

Warum ein Hund im Tierheim landet, kann viele Gründe haben. Das Herrchen ist krank, verstorben oder kann sich einfach nicht mehr um den Vierbeiner kümmern. Fakt ist: Ein neues Zuhause soll her, das Tierheim keine langfristige Lösung. Auch in Augsburg suchen einige Hunde ein neues Heim.

Der Tierschutzverein Augsburg hat derzeit 17 Anzeigen zur Vermittlung online. Einige Vierbeiner haben bereits einige Interessenten, andere sind schon reserviert und warten nur darauf, in Kürze von ihren neuen Frauchen oder Herrchen abgeholt zu werden. Wer sind die Hunde, für die sich noch keine Hoffnung aufgetan hat?

Diese Hunde aus Augsburg suchen aktuell ein neues Zuhause

Mischling Freddy

Freddy zählt zu den neuesten Zugängen beim Tierschutzverein Augsburg. Der Havaneser-Mischling kam als Fundhund ins Tierheim, genaue Angaben über seine Herkunft oder sein Geburtsjahr sind deshalb schwierig. Es wird auf 2022 geschätzt. Der kleine Mischling mit dem hellen, flauschigen Fell ist für Anfänger geeignet. Weil Freddy ein Fundhund ist, kann der Eigentümer ihn auch sechs Monate nach dem Fund noch wieder zurückverlangen.

Freddy ist ein Havaneser-Mischling. Foto: Fred Schöllhorn

Schäferhundin Aja

Treuherziger Blick, neugierig und verspielt – Schäferhündin Aja ist zehn Jahre alt, hat aber Energie wie ein jüngerer Hund. Direkt auf den ersten Blick fällt auf: Sie hat nur ein Ohr. Das Zweite musste aufgrund eines Blutohrs entfernt werden. Aja stammt aus dem Auslandstierschutz und würde sich über ein Zuhause freuen, in dem sie sich austoben kann, aber das ihr auch Ruhe, Sicherheit und Liebe bietet. Am besten ist sie bei hundeerfahrenen Menschen oder engagierten Anfängern aufgehoben. Mit Rüden versteht sich Aja gut, mit Katzen und anderen Hündinnen weniger.

Die zehnjährige Hündin aus dem Auslandstierschutz sucht nach einer neuen Familie, die sie aufnehmen. Foto: Natalie Gauggel

Malinois Drago

Malinois Drago ist ein drei Jahre alter Rüde. Er erfordert Erfahrung, denn dass er bei passender Gelegenheit auch mal zubeiße, könne laut dem Tierschutzverein passieren. Drago trägt einen Maulkorb. Er wird als intelligent beschrieben, sieht und nutzt Lücken und kann sogar Türen öffnen. Drago fiept und bellt, wenn ihm etwas nicht passt, große Menschenmengen und Stadtlärm verunsichern den Vierbeiner. Mit „seinen“ Menschen sei er aber sehr verschmust – gesucht wird für Drago also eine Nadel im Heuhafen.

Mischling Justus

Justus, ein Labrador-Jagdhundmix mit großen, warmen Hundeaugen, wurde 2021 geboren. Der kastrierte Rüde ist nicht für Anfänger geeignet und wird an keine Herrchen mit Kindern unter zwölf Jahren vermittelt. Justus hat schwarzes Fell und weiße Flecken am Bauch.

Mischling Jori

Jori wurde 2019 geboren und kommt ursprünglich aus dem Ausland. Über einen Tierschutzverein kam er nach Deutschland. Seit Januar ist er in Augsburg. Er sei kein einfacher Hund – aber habe eine Menge Lebenserfahrung und brauche ein Herrchen oder Frauchen, das ihm klare Führung bietet.

Boxer Muffin

Muffins Anzeige ist seit Ende Juni beim Tierschutzverein Augsburg online. Der vierjährige Boxer ist nicht kastriert. Er ist mittelgroß, nicht für Anfänger geeignet und wird nicht an Herrchen mit Kindern unter 12 Jahren vermittelt. Muffin ist vermutlich nicht verträglich mit Katzen.

Auch der rumänischen Rabenhirtenhund Barrack, Jack Russel Majlo, Akita Inu Azita und der Mischlung Leo suchen aktuell nach einem neuen Zuhause. Für Mischling Stöpsel gab es in den vergangenen Woche gute Nachrichten: Er hat ein neues Herrchen gefunden. Sein vorheriger Besitzer hatte ihn wegen eines medizinischen Notfalls ins Tierheim gegeben – doch dann nie wieder abgeholt.

Wer die Vierbeiner kennenlernen will, kann per E-Mail (hunde@tierschutz-augsburg.de) mit dem Tierschutzverein Kontakt aufnehmen. Die E-Mail sollte Angaben zum Haushalt, Kinder, Hundeerfahrung und Wohnsituation enthalten. Dann kann gegebenenfalls ein Kennenlerntermin und ein gemeinsamer Spaziergang erfolgen. Weitere Infos zur Bewerbung und der Hundevermittlung finden sich auf der Website des Tierschutzvereins Augsburg.