Tierversuche in Augsburg: Die Maus sitzt im Stoffwechsel-Käfig

Die Augsburger Unimedizin startet mit Tierversuchen und öffnet dazu ihr neues Labor. Die Forscher sprechen von unverzichtbaren Experimenten, Gegner protestieren.

Es ist wie in einem Hochsicherheitstrakt. Zugang gibt es nur mit Schutzanzügen durch eine ansonsten verschlossene Türe und eine Schleuse. Drinnen sieht man in einem Raum kleine durchsichtige Kunststoffboxen mit Futter, Nistmaterial und Nagehölzern aufgereiht. Daneben stehen weitere Käfige für Versuche und ein winziger Operationstisch.