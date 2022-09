Tierversuchsgegner dürfen in Augsburg nicht auf Bussen werben

Eine aktuelle Kampagne gegen Tierversuche in Augsburg sorgt für Irritationen: Auf Linienbussen wurde die Werbung nicht zugelassen, am Hauptbahnhof schon.

„Historische Stadt setzt auf mittelalterliche Forschungsmethoden“ - mit diesem Slogan und dem Bild einer Labormaus ist in Augsburg eine öffentliche Kampagne des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche" gestartet. Sie richtet sich gegen die geplante Tierversuchseinrichtung der Universität Augsburg. Nicht verstehen können die Kritiker eines: Am Hauptbahnhof dürfen ihre Plakate hängen. Auf Linienbussen ist die Werbung nicht erlaubt. Sie sei in "letzter Minute" abgesagt worden.

In Augsburg gibt es bislang keine Tierversuche. Das wird sich ändern. Die Universität baut gerade eine Einrichtung für die medizinische Forschung auf. Übergangsweise richtet sie eine Tierhaltung im Sigma Park an der Haunstetter Straße ein, die kommendes Jahr in Betrieb gehen soll. Auf 250 Quadratmetern werden maximal 1000 Käfige unterkommen. Darin können bis zu rund 2500 Mäuse und 400 Ratten untergebracht werden. Eine große Lösung soll voraussichtlich bis 2030 am neuen Medizin-Campus beim Uniklinikum kommen. An der Universität betont man, der größte Teil der Forschung werde dort ohne Tierversuche stattfinden, es kämen auch alternative Methoden zum Einsatz, für bestimmte Fragen könne man jedoch nicht auf Tierversuche verzichten.

Forderung nach Forschung ohne Tierleid

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche kämpft dagegen, dass Augsburg zur Tierversuchsstadt wird. Steuermittel von 35 Millionen Euro sollten nicht für "antiquierte Methoden", sondern für zukunftsweisende High-Tech-Forschung ohne Tierleid ausgegeben werden, sagt Vorstandsmitglied Rosmarie Lautenbacher. Deshalb gibt es nun auch die Plakate. Seit dieser Woche hängen am Hauptbahnhof große Poster. Das Motiv zeigt eine Labormaus im sogenannten Nackengriff, bevor ihr eine Spritze oder Schlundsonde verabreicht wird. Zusätzlich hatte der Verein Außenflächen auf einem Bus einer Innenstadtlinie gebucht. Doch zwei Tage bevor der Bus mit einem harmloser gestalteten Mäusebild starten sollte, sei die Buchung abgesagt worden, ärgert sich Lautenbacher – wegen angeblich „ideologischer Werbung“.

Der Bus eines Subunternehmers sei im Auftrag der Augsburger Stadtwerke unterwegs, sagt Claus Kronaus, Geschäftsführer von Ärzte gegen Tierversuche. Die Werbefolien seien bereits gedruckt gewesen, von wem die Absage ausging, sei nicht klar. Aus Sicht der Tierversuchsgegner handelt es sich bei der Kampagne nicht um Ideologie, sondern um "wissenschaftliche Werbung" für moderne Forschung, die durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei.

Werbung auf Augsburger Linienbussen ist genau geregelt

Bei den Stadtwerken sieht man den Fall anders. Sprecher Jürgen Fergg sagt, die Initiative sei bereits im Januar an die Stadtwerke herangetreten, mit der Frage, ob sie Werbeflächen auf Bussen mieten könne. "Am 21. Januar haben wir direkt geantwortet." Warum gab es die Absage? Bei der Vermarktung der Werbeflächen hätten sich die Stadtwerke verpflichtet, politische, religiöse und anstößige Werbung nicht zuzulassen. "Meinungsäußerungen im Rahmen eines gesellschaftlichen oder politischen Diskurses lehnen wir als Werbung auf unseren Fahrzeugen grundsätzlich ab, unabhängig vom Inhalt." Auch Subunternehmer müssten sich an die Regeln halten. Bei gesellschaftlich umstrittenen Themen mit möglicherweise provokanten Darstellungen müsse zudem mit Vandalismus am Fahrzeug gerechnet werden.



Während an den Fahrzeugen im öffentlichen Nahverkehr politische Werbung und Werbung zu gesellschaftspolitischen Themen ausgeschlossen ist, gelten für Werbung an Haltestellen der Stadtwerke andere Regeln. Sie sei ein Teil des vertraglichen Gesamtpakets mit der städtischen Werbung, sagt Fergg. Dort sei politische Werbung zugelassen. Offenkundig gelten bei Verkehrsbetrieben in Deutschland nicht überall die gleichen Regeln. Nach Angaben der Tierversuchsgegner hat der Verein bundesweit eine Kampagne laufen. In Städten wie Berlin und Münster sei die Werbung gegen Tierversuche auf Linienbussen zu sehen gewesen. "Wir dachten, es läuft auch in Augsburg ohne Probleme", so Kronaus.

Am Hauptbahnhof gelten die Plakate nicht als anstößig

Am Augsburger Hauptbahnhof sind die umstrittenen Plakate mit der Labormaus erlaubt. "Das Motiv verstößt nicht gegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, deshalb hängt es", sagt Marc Sausen, Unternehmenssprecher bei Ströer. Die Firma ist deutschlandweit für die Werbung an Bahnhöfen zuständig. Die Deutsche Bahn wiederum hat laut Medienberichten eine Werbung gegen Tierversuche auf ICE-Zügen abgelehnt.