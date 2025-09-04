Stadtnah und hip: Wie man an eine Mietwohnung im beliebten Bismarckviertel kommt

An einem lauen Sommerabend von der Stadt kommend, über die Bismarckbrücke und vorbei an hochragenden, historischen Gebäuden schlendern und schließlich im Café Viktor einkehren. Das Bismarckviertel ist für viele – vor allem junge – Augsburger zum Inbegriff für urbanes Flair geworden. Wer hier wohnen darf, schätzt sich in der Regel glücklich. Menschen leben hier vor allem zur Miete, diese lag laut Zensus im Bahnhofs- und Bismarckviertel im Jahr 2022 durchschnittlich bei 8,66 Euro pro Quadratmeter. Seither dürfte die Durchschnittsmiete nochmal erheblich angezogen haben. Dennoch gehört das Bismarckviertel nicht zu den teuersten Gegenden der Stadt. Woran das liegt.
Augsburg
