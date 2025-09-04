Icon Menü
Tipps und Tricks: So sichern Sie sich eine begehrte Mietwohnung im Bismarckviertel

Augsburg

Stadtnah und hip: Wie man an eine Mietwohnung im beliebten Bismarckviertel kommt

Das Augsburger Bismarckviertel überzeugt mit coolen Kneipen und urbanem Flair. Die Mieten sind vergleichsweise erschwinglich, aber es gibt nur wenige Wohnungen auf dem Markt. Das rät ein Experte.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Im Bismarckviertel an eine Wohnung zu kommen ist nicht leicht. Ein Makler gibt Tipps.
    Im Bismarckviertel an eine Wohnung zu kommen ist nicht leicht. Ein Makler gibt Tipps. Foto: Michael Hochgemuth

    An einem lauen Sommerabend von der Stadt kommend, über die Bismarckbrücke und vorbei an hochragenden, historischen Gebäuden schlendern und schließlich im Café Viktor einkehren. Das Bismarckviertel ist für viele – vor allem junge – Augsburger zum Inbegriff für urbanes Flair geworden. Wer hier wohnen darf, schätzt sich in der Regel glücklich. Menschen leben hier vor allem zur Miete, diese lag laut Zensus im Bahnhofs- und Bismarckviertel im Jahr 2022 durchschnittlich bei 8,66 Euro pro Quadratmeter. Seither dürfte die Durchschnittsmiete nochmal erheblich angezogen haben. Dennoch gehört das Bismarckviertel nicht zu den teuersten Gegenden der Stadt. Woran das liegt.

