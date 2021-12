Todesfälle, Intensivpatienten, R-Wert: Wie angespannt ist die Corona-Lage?

Plus Beruhigt sich die Corona-Lage in Augsburg? Wie oft müssen Geimpfte und Ungeimpfte ins Krankenhaus - und wie sieht es bei den Todesfällen aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Augsburg ist zuletzt nicht mehr stark gestiegen - sie pendelt jetzt im Bereich von etwas über 500. Ist die vierte Corona-Welle damit überwunden?