Tödlicher Angriff: Bekannte des Opfers reagieren geschockt

Eine blutige Tragödie hat sich am Freitag im Augsburger Univiertel abgespielt. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 28-Jähriger in einem Mehrparteienhaus seinen 55-jährigen Vater mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt. Anwohner riefen die Polizei, die den Sohn noch vor Ort festnahm. Der 55-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er noch am Freitag seinen schweren Verletzungen erlag. Nach Informationen unserer Redaktion war das Opfer eine bekannte Persönlichkeit in der jüdischen Gemeinde in Augsburg. Zahlreiche Weggefährten reagierten am Wochenende bestürzt auf die Nachricht von seinem tragischen Tod. Der mutmaßliche Täter sitzt indes inzwischen in Untersuchungshaft.

