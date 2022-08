Augsburg

Tödlicher Baumsturz auf Spielplatz: "Abschluss der Ermittlungen steht kurz bevor"

Plus Die Ermittlungen der Augsburger Staatsanwaltschaft zum tödlichen Baumsturz stehen kurz vor dem Abschluss. Was sich auf dem Spielplatz verändert hat.

Von Ina Marks

Ein Rest Polizeiabsperrband hängt am Zaun neben dem Eingang. Dieser rote Fetzen, drei vergilbte Grablichter und eine kopflose Engelsfigur sind die einzigen Dinge, die an die Tragödie erinnern. Seit dem Tod eines 22 Monate alten Mädchens auf dem Spielplatz an der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist gut ein Jahr vergangen. Auf dem Areal mit den vielen alten Bäumen war an einem Julitag 2021 ein mächtiger Ahorn umgestürzt. Er traf eine Mutter und ihre beiden Töchter, die auf einer Wippe saßen. Das jüngste Kind erlag seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, so heißt es, sollen bald abgeschlossen sein. Es geht um die Frage, ob die Stadt Augsburg bei der Baumpflege ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen war. Inzwischen hat die Stadt den Spielplatz komplett freigegeben – mit ein paar Veränderungen.

