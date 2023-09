Augsburg

Tödlicher Baumsturz in Augsburg: Stadt äußert sich erleichtert zum Freispruch

Plus Bei aller Tragik sei es gut, dass es Klarheit zur Frage gebe, welche Anforderungen bei Baumkontrollen gelten, sagt Augsburgs Umweltreferent Erben.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg hat sich auf Anfrage erleichtert über den Freispruch für den städtischen Baumkontrolleur geäußert, dem nach dem Baumsturz eines Ahorns vor zwei Jahren auf einem Spielplatz fahrlässige Tötung vorgeworfen worden war. "So tragisch das Unglück auch war, ist es gut, dass der Prozess mit einem eindeutigen Ergebnis abgeschlossen werden konnte", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Der Ausgang des Prozesses sei in der Fachwelt und in anderen Kommunen mit Interesse erwartet worden, weil das Urteil Rückschlüsse zulasse darauf, welche Anforderungen an die Baumkontrolle künftig gestellt würden. Man werde in Augsburg wie bisher nach den einschlägigen Richtlinien kontrollieren, so Erben.

Wie berichtet waren Gutachter im Prozess zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, ob der innere Pilzbefall des Baumes bei der turnusgemäßen Kontrolle hätte erkannt werden müssen. Bei dem Baumsturz wurde ein 20 Monate altes Mädchen erschlagen. Nach Ende der Beweisaufnahme plädierten Staatsanwaltschaft wie Verteidigung auf Freispruch, nachdem zwei von drei Sachverständigen zum Ergebnis gekommen waren, dass der Befall im Rahmen der üblichen Kontrollen nicht erkennbar war.

