Tödlicher Unfall auf Spielplatz: Prozess gegen Baumkontrolleur startet

Plus Ein Baum hat 2021 ein einjähriges Kind auf einem Augsburger Spielplatz erschlagen. War das Unglück abwendbar? Nächste Woche findet der Prozess gegen den Baumkontrolleur statt.

Das tödliche Unglück auf dem Spielplatz im Augsburger Stadtteil Oberhausen im Juli vor zwei Jahren hatte große Betroffenheit ausgelöst. Eine Mutter hielt sich mit ihren beiden Töchtern, 22 Monate und fünf Jahre alt, auf dem Spielplatz an der Dieselstraße auf. Als die damals 28-Jährige mit dem jüngsten Kind auf der Wippe saß, krachte der 20 Meter hohe Ahorn um und begrub das Mädchen unter sich. Die Mutter wurde schwer verletzt, ihr kleine Tochter überlebte nicht. Am Montag muss sich nun ein 57-jähriger Baumkontrolleur der Stadt vor dem Amtsgericht verantworten. Es geht um die Frage, ob er im Vorfeld hätte erkennen müssen, dass von dem Baum eine Gefahr ausging. Bei dem Prozess sollte ursprünglich auch die Mutter aussagen. Doch jetzt kommt es anders.

Offenbar war der alte, mächtige Baum schon länger eine tödliche Gefahr. Deutlich war nach dem Unglück zu sehen, dass der gebrochene Stamm hohl war. Ein Pilz hatte den Ahorn offenbar schon vor längerer Zeit befallen. Hätte der städtische Baumkontrolleur, der den Baum zuletzt überprüft hat, den Pilzbefall von außen erkennen müssen? Die Ermittlungen waren langwierig. Mehrere Gutachter hatten sich mit der Frage befasst, ob bei der Kontrolle des Baumes alles korrekt abgelaufen war; die Untersuchungen nahmen viel Zeit in Anspruch. Die Staatsanwaltschaft ging letztendlich davon aus, dass das Unglück hätte vermieden werden können. Sie wirft dem Mann fahrlässige Tötung und Körperverletzung vor. Allerdings sieht die Anklagebehörde offensichtlich nur eine relativ geringe Schuld.