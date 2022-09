Tödlicher Unfall bei Ikea: Kolleginnen und Kollegen trauern um das Opfer

Ein Küchenmesser stellt im Vergleich mit diesem Fahrzeug genau dann eine Gefahr dar, wenn es sich ebenfalls um eine größenwahnsinnige Sonderanfertigung mit einer 2 Meter langen Klinge handelt, das jemand sich ungefragt ausleiht und meint, vor Besuchern das Messer in einer engen Küche angeberisch vorführen zu wollen, wobei versucht wird, etwas in Hochgeschwindigkeit in Scheiben schneiden zu wollen. Ja, hier ist wirklich grundlegend der Mensch das Problem mit seiner Arroganz, alles beherrschen zu können, seiner Sucht nach "Höher, schneller, weiter" und seinem Wunsch, von anderen Ansehen und Bewunderung zu erhalten. Das war auch schon bei der so oft zitierten Titanic so. Und dann kommen wir an den Punkt, um den es geht und der in Anbetracht dieser Umstände fassungslos macht und mich voller Verzweiflung und Trauer erfüllt: wenn solche Situationen Menschen mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ein Leben, das UNWIEDERBRINGLICH brutal ausgelöscht wurde. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

