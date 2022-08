Tödlicher Unfall bei Ikea: Wenn hochmotorisierte Autos zur Gefahr werden

Plus Der tödliche Unfall auf dem Ikea-Parkplatz wirft ein Licht auf Hochleistungsautos auf Augsburgs Straßen. Sie sind selten, können aber zur Gefahr werden.

Wo genau das Unglücksauto steht, verrät die Augsburger Polizei nicht. Nach dem tödlichen Unfall am Freitagabend bei Ikea, bei dem eine 21-jährige Frau aus dem Augsburger Umland ums Leben kam, wurde der hochmotorisierte Mercedes sichergestellt. Er befindet sich nun an einem unbekannten Aufbewahrungsort der Polizei und wird von Gutachtern untersucht. Experten vom TÜV und der Verkehrspolizei sowie Rennfahrer Fabian Vettel berichten, wann das Fahren PS-starker Autos gefährlich werden kann. Derweil ist die Trauer um die junge Frau groß.