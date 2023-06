Tödliches Spielplatz-Unglück soll im September vor Gericht verhandelt werden

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft nach dem Tod eines Kindes auf einem Spielplatz in Oberhausen einem Baumkontrolleur fahrlässige Tötung vor. Die Schuldfrage könnte schwer zu klären sein.

Der Baum stand an der Westseite des Spielplatzes, gleich in der Nähe einer Wippe und eines kleinen Klettergerüstes – und war für die Kinder, die hier spielten, offenbar schon eine Weile eine tödliche Gefahr. Vor gut zwei Jahren, im Juli 2021, stürzte der Ahorn um, er traf ein einjähriges Mädchen, das zusammen mit seiner Mutter und seiner fünfjährigen Schwester auf dem Spielplatz war. Das 22 Monate alte Kind starb, die Mutter wurde schwer verletzt. Nun soll ein Prozess klären, ob die Tragödie hätte verhindert werden können und ob jemand dafür strafrechtlich zu belangen ist. Angeklagt ist ein 57-jähriger Baumkontrolleur der Stadt.

Wie berichtet, ist die Staatsanwaltschaft der Meinung, dass der Unfall kein unabwendbares Schicksal war; sie wirft dem Kontrolleur fahrlässige Tötung und Körperverletzung vor. Im vergangenen Jahr hat das Amtsgericht deshalb auf schriftlichem Weg einen Strafbefehl gegen den Mitarbeiter der Stadtverwaltung erlassen, abgeschlossen war das Verfahren damit allerdings noch nicht. Wenn ein Gericht einen Strafbefehl erlässt, bedeutet dies nicht, dass die Vorwürfe juristisch erwiesen sind oder der Verdächtige die Strafe tatsächlich bekommt. Zwar ist ein Strafbefehl quasi ein Urteil, das Richter nach der Prüfung der Aktenlage fällen, wenn sie nach Stand der Dinge von der Schuld des Betroffenen überzeugt sind. Wenn der Beschuldigte allerdings innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegt, wird der Strafbefehl zu einer Anklageschrift. Dann kommt es zu einem öffentlichen Prozess, in dem alles aufgerollt wird und Zeugen vom Gericht gehört werden.