"Tölzer Kasladen" in der Altstadt geschlossen: Augsburgerin muss Traum aufgeben

Plus Käseliebhaber aus der ganzen Region kamen zu Nicole Götz in ihr Geschäft in der Augsburger Altstadt. Das musste sie nun aus gesundheitlichen Gründen schließen.

Von Daniela de Haen

Fünf Jahre wären es im Juli geworden. So lange hat Nicole Götz in der Augsburger Altstadt Käse aus ganz Europa verkauft. Fast jeden Tag war die ausgebildete Fromelière in ihrem Geschäft "Mein Affineur", einer Filiale des Tölzer Kasladens, anzutreffen. Die Augsburgerinnen und Augsburger schätzten die persönliche Beratung, gerade samstags standen sie oft Schlange vor dem kleinen Laden. Seit Anfang des Jahres müssen sie dort an der Türe lesen: "Aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres geschlossen."

