Toilettenpapier auf Schulklo in Brand gesetzt

Bereits am Freitag brannte gegen 10 Uhr Toilettenpapier in einer Toilette der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen. Das Feuer konnte durch eine Lehrkraft gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (ziss)

Toilettenpapier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schultoilette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Göggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis