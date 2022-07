Augsburg

18:30 Uhr

Tolles Wetter, gute Filme: Lechflimmern ist dieses Jahr auf Rekordkurs

Plus Das gute Wetter und Filme wie "Top Gun: Maverick" oder die Eberhofer-Krimis bescheren dem Augsburger Freiluftkino einen Besucheransturm.

Von Michael Eichhammer

"Top Gun: Maverick" zählt für Jung und Alt zu den Publikumsmagneten beim Lechflimmern 2022. Das zeigte sich am Samstagabend: Die Stühle, welche die Open-Air-Kinobesucher nach Gusto selbst auf der Wiese im Familienbad am Plärrer platzieren dürfen, wurden knapp. Dass Tom Cruise und seine Flugshow für ein besonders helles Lechflimmern sorgen würde, ist keine Überraschung. Die Fortsetzung des Kultfilms "Top Gun" (1986) ist nicht nur der erfolgreichste Streifen in der Karriere von Tom Cruise, sondern auch der erfolgreichste Kinofilm dieses Jahres. Mittlerweile hat der Blockbuster allein in den USA 601,9 Millionen US-Dollar eingespielt und damit den bisherigen Rekordhalter "Titanic" (600,7 Millionen Dollar) nach 25 Jahren vom Thron geschubst.

