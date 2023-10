Tombola für die gute Sache: Doppeltes Glück beim Presseball

Preise im Wert von über 150.000 Euro gibt es bei der großen Tombola des Presseballs 2023 zu gewinnen. Dabei dürfen sich nicht nur die Gewinner freuen.

Die große Tombola beim Presseball 2023 zugunsten der Stiftung Kartei der Not ist das Herzstück des Benefiz-Balls – und das seit 1973. Wer sein Glück versuchen will, erhält am Abend des Presseballs im Eingangsbereich oder bei den Bauchladenverkäufern Lose zum Preis von jeweils 20 Euro. Um 23 Uhr werden die sieben Hauptpreise auf der Bühne präsentiert und die stolzen Gewinner begrüßt. Alle anderen Gewinner können ihre Preise bis 5 Uhr morgens bei der Tombola-Ausgabe im Eingangsbereich abholen. Alle Einnahmen aus dem Losverkauf kommen der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zugute.

Mit dem Erlös werden Menschen unterstützt, die durch Schicksalsschläge in Not geraten sind. „Unser Anliegen ist es seit vielen Jahrzehnten, uns für Menschen in unserer Region einzusetzen, die Hilfe brauchen. Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen müssen wir ein zuverlässiger Partner für sie sein“, sagt Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. Der Presseball leistet mit seinen Einnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Hilfe der Kartei der Not. Auch in diesem Jahr beschert die Tombola sowohl Glück für die Presseballgäste als auch für die Menschen in Not, denen mit dem Erlös geholfen wird. So steht beim Augsburger Presseball neben Musik und Tanz, kulinarischen Köstlichkeiten und einem glanzvoll geschmückten Kongress am Park vor allem die gute Sache im Mittelpunkt.

Die Tombolagewinner dürfen dieses Jahr auf Preise im Gesamtwert von über 150.000 Euro hoffen. In Ausspielung A haben die Gäste die Chance auf sechs Hauptpreise – vom Diamantring über ein E-Bike bis zur kompletten Brautausstattung. Den wertvollsten Preis gibt es in Ausspielung B: Hier wartet eine rote Mercedes-A-Klasse auf den Gewinner.

Hauptpreis ist ein Mercedes A 180 von der Mercedes-Niederlassung Augsburg

In der Tombola-Ausspielung B darf sich der Gewinner oder die Gewinnerin über eine Mercedes A 180 Kompaktlimousine freuen - gespendet von der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg. Mit Hybridantrieb, Leder-Sportlenkrad, Sitzkomfort-Paket, aktivem Spurhalte- und Brems-Assistent, USB-Paket, High-Performance-Scheinwerfern und vielen weiteren Extras bildet der rote Flitzer eine perfekte Synthese aus Sicherheit, Komfort und Chic. Der Mercedes hat einen Wert von 33.000 Euro.

In der Ausspielung A warten weitere attraktive Hauptpreise auf neue Besitzer:

1. Preis gespendet von Juwelier Herbert Mayer: Mit dem My Twin Trilogy Diamantring aus Roségold von Messika liegt die Gewinnerin dieses Traumschmucks absolut im Trend. Roségold verführt mit seiner Andersartigkeit, seiner Sanftheit und seiner Poesie und wird häufig als perfekter Kompromiss zwischen Gelbgoldschmuck und Weißgoldschmuck gewählt, weiß man beim Juwelier Herbert Mayer, der den Ring gespendet hat. Mit seinen drei Steinen von jeweils 0,25 Karat in verschiedenen Motiven – Tropfenschliff, Smaragdschliff und Ovalschliff – entfaltet der Diamantring sein Funkeln: Während das Grundgerüst unsichtbar ist und zwischen den Fingern verschwindet, funkeln die Diamanten in tausenden Facetten. Der Ring hat einen Wert von 8500 Euro.

2. Preis gespendet von Stilmanufaktur: Entworfen von Sacha Lakic, einem Designer mit einer Leidenschaft für Spitzentechnologien, ist das Bubble-Sofa von Roche Bobois eine Hommage an das Gleichgewicht zwischen Innovation, Funktion und Emotion. Inspiriert von natürlichen Formen und vollständig von Hand gefertigt, erforderte dieses Design die Entwicklung von speziellen Stretchstoffen, die sich perfekt anpassen. Mit seinem einzigartigen Stil ist das Bubble-Sofa mittlerweile zu einem Designklassiker geworden. Gespendet wurde es von der Stilmanufaktur, die noch ein Set aus Kissen und Decke aus Lammwollmischung und Perlhuhnfedern dazugibt. Das Paket hat einen Wert von 6600 Euro.

3. Preis gespendet von Scabal: Wer sich als Mann schon lange einmal mit einem edlen Anzug aus einem der feinsten Kaschmirstoffe der Welt kleiden wollte, gewinnt hoffentlich diesen Preis. Zur Verfügung gestellt wird das Outfit nach Maß, zu dem auch ein Hemd und Schuhe gehören, von Scabal. Das Maßatelier webt Stoffe nach englischer Tradition seit dem 16. Jahrhundert und ist im Antoniushof in der Maximilianstraße ansässig. Ziel von Scabal ist es, Kleidungsstücke zu kreieren, die den Träger lange begleiten, ihm Freude bescheren, dem Körper schmeicheln, Bewegungsfreiheit geben und ihn perfekt darin aussehen lassen. Wert des maßgeschneiderten Outfits: 5500 Euro.

4. Preis gespendet von B.O.C.: Mit dem KTM E-Mountainbike Kapoho 7973 fährt der neue Besitzer oder die neue Besitzerin ganz entspannt durch Augsburg und die Umgebung. Das Rad, zur Verfügung gestellt von der Bike & Outdoor Company, hat einen Wert von 5300 Euro. Es verfügt über einen kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor, einen leistungsstarken Bosch PowerTube Akku (750 Wh), eine strapazierfähige Sram SX Eagle 12G Kettenschaltung, hydraulische Shimano-Deore-Scheibenbremsen sowie eine wertige RockShox-35-Silver-TK-Federgabel. Da steht der nächsten Radtour nichts mehr im Weg.

5. Preis gespendet von Der Merklinger: Für alle Fans von leckerer Holzofen-Pizza ist der Holzbackofen Merklinger 800 der ideale Preis. Mit dem einzigartigen Holzbackofen, Pizzaofen und Grill des Unternehmens aus Königsbrunn kann man Backen, Kochen und Grillen im Garten neu entdecken - wetterunabhängig und in höchster Qualität. Hinter dem Ofen steckt Handwerk Made in Germany, das preisgekrönte Design und das ausgetüftelte Konzept machen den Merklinger zur Outdoorküche mit Holzfeuer. Der Holzbackofen hat einen Wert von 5300 Euro.

6. Preis gespendet von Die Brautflüsterin: Die Brautflüsterin ist ein bezaubernder Ort in der Augsburger Altstadt, hat einen kompletten Brautlook von Kopf bis Fuß im Wert von 5000 Euro gespendet. Die Brautflüsterin bietet eine exklusive Auswahl an traumhaften Kleidern und passenden Accessoires und macht schon die Anprobe zu einem unvergesslichen Erlebnis. Denn: Der gesamte Laden wird exklusiv für die Braut und ihre Begleitpersonen reserviert – eine einzigartige Gelegenheit, sich auf das große Fest vorzubereiten. Gibt es das Budget her, kann sich auch die Trauzeugin bei der Brautflüsterin einkleiden.

Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 11. November, im Kongress im Park statt. Alles rund um den Presseball und Tickets unter: www.presseball-augsburg.de.

