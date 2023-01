Augsburg

Top fünf: Augsburg zählt zu Deutschlands "Single-Hauptstädten"

Der Anteil an Single-Haushalten in Augsburg ist einer Studie zufolge überdurchschnittlich hoch.

Plus Einer Studie zufolge liegt der Anteil der Single-Haushalte in Augsburg deutlich über dem deutschen Schnitt. Unterschiede zwischen Stadtteilen und Umland sind groß.

Alleine Leben kann ein Geschäftsmodell tragen. Das wissen Dating-Plattformen, aber nicht nur die. Im Versuch darzulegen, warum es ihn denn brauche, verweist etwa ein Augsburger Schlüsseldienst auf den "Wandel der Familienstrukturen" – hin zu einer "Vielzahl von Single-Haushalten". Dieser bedeute auch, "dass im Regelfall kein Familienmitglied im Haus oder in der Nähe und im Besitz eines passenden Schlüssels ist, wenn ein Schlüssel fehlt oder die Tür per Windstoß ins Schloss gefallen ist". Gerade dann sei gut zu wissen, dass jederzeit ein Schlüsseldienst parat stehe. Es scheint, als habe sich der Anbieter genau die richtige Stadt ausgesucht – denn Augsburg zählt einer aktuellen Studie zufolge zu den "Single-Hauptstädten" in Deutschland.

