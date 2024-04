Augsburg

vor 47 Min.

Tops bis Trachten: Diesen Augsburger Secondhandladen gibt es seit 25 Jahren

Drei Frauen sorgen dafür, dass Vinty's in der Augsburger Altstadt auch nach 25 Jahren noch läuft (von links: Karin Stippler, Marie Kracker, Anja Bayer).

Plus Der Secondhand-Modeshop Vinty's feiert Jubiläum. Das Konsumverhalten der Menschen wandelte sich. Rentner wie Schüler kaufen heute dort ein.

Von Felix Beschta

Betritt man Vinty's am Oberen Graben, so trifft man, passend zum Augsburger Plärrer, direkt auf eine Auswahl an Trachten sowie Tops und Kleidern für die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage. Wenig lässt auf den ersten Blick erahnen, dass es sich dabei um einen Secondhandladen handelt. "Es ist wie ein richtiges Modegeschäft", sagt Karin Stippler, Sprecherin der Aktion Hoffnung, "schließlich wollen wir die Kunden auch zum Einkaufen einladen". Nun feiert Vinty's 25-jähriges Bestehen und hat sich für die Jubiläumswoche ein umfassendes Programm überlegt.

Ab kommenden Dienstag gibt es in dem Secondhandladen verschiedene Events. So ist neben Rabattaktionen auch eine Modeschau geplant. Außerdem zeigt die Aktion Hoffnung, die den Laden ins Leben gerufen hat, in einem Erzähl-Café, welche gemeinnützigen Projekte dadurch realisiert werden können. Das gesamte Team freue sich auf zahlreiche Besucher, heißt es von Aktion Hoffnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen