Torgebäude am Westfriedhof: Sanierung ist billiger als gedacht

Plus Das Bauprojekt am Augsburger Westfriedhof beschäftigt die Verwaltung seit mehr als zehn Jahren. Weil Geld übrig blieb, wird jetzt noch ein weiterer Bereich auf Vordermann gebracht.

Lange bröckelte der historische Torbau am Westfriedhof vor sich hin. Jetzt ist aus dem baufälligen Gebäude wieder ein repräsentativer Eingang geworden. Mehr als zehn Jahre nach den ersten Überlegungen sei die Außensanierung des Baudenkmals abgeschlossen, sagte die zuständige Amtsleiterin Anette Vedder. Von den Baukosten sei noch Geld übrig. Damit soll ein Bereich verbessert werden, der für Friedhofsbesucherinnen und Besucher wichtig ist.