Tote Frau im Autobahnsee: Jetzt kennt die Kripo die Todesursache

Eine SUP-Paddlerin hat am Dienstag im Augsburger Autobahnsee eine Tote entdeckt. Nun steht fest, woran die Frau gestorben ist.

Ein schlimmer Unglücksfall hat sich am Dienstagnachmittag am Augsburger Autobahnsee nahe der A8 ereignet. Wie berichtet, war eine Frau beim Stand-up-Paddling mit ihrem Board auf dem Autobahnsee unterwegs, als sie im Wasser plötzlich eine leblose Person bemerkte.

Über einen abgesetzten Notruf wurde die Rettungsleitstelle informiert. Einsatzkräfte der Polizei, Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes rückten an. Rettungsschwimmer bargen die Frau aus dem Wasser. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, handelte es sich bei der Verstorbenen um eine 71 Jahre alte Augsburgerin.

Sie war offenbar an jenem Tag allein beim Baden am Autobahnsee, war also auch nicht als vermisst gemeldet worden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die Frau während des Schwimmens an einem natürlichen Tod gestorben ist. Die Angehörigen seien am Abend verständigt worden. (ina)