Augsburg

vor 28 Min.

Toter aus der Wertach in Augsburg: Obduktionsergebnis lässt Schlüsse zu

Für den toten Mann in der Wertach an der Dieselbrücke kam jede Hilfe zu spät. Nun steht das Obduktionsergebnis fest.

Von Ina Marks

Bei dem Mann, der vergangenen Donnerstag leblos in der Wertach im Stadtteil Oberhausen gefunden wurde, kam jede Hilfe zu spät. Bei dem Toten handelte es sich, wie berichtet, um einen 64-jährigen Augsburger. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage bestätigt, liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Es untermauert den ersten Eindruck der Ermittler.

