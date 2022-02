Augsburg

Rätsel um Toten in der Wertach in Augsburg: Was bislang bekannt ist

In der Wertach an der Dieselbrücke im Augsburger Stadtteil Oberhausen wurde eine Leiche gefunden.

Plus Passanten haben am Donnerstagnachmittag an der Dieselbrücke einen leblosen Körper in der Wertach entdeckt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anfangs sind die Passanten wohl noch davon ausgegangen, die Person in der Wertach könnte noch leben. Deshalb wurden bei dem Einsatz am Donnerstagnachmittag an der Dieselbrücke im Augsburger Stadtteil Oberhausen auch etliche Rettungskräfte angefordert. Doch dem Mann, der im Wasser lag, konnte nicht mehr geholfen werden. Er war tot. Die Umstände seines Todes untersucht nun die Kriminalpolizei Augsburg. Eines ist auf den ersten Blick wohl auszuschließen.

