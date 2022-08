Augsburg

vor 16 Min.

Tränen, Wehmut, Hoffnung: Göggingen verabschiedet "seinen" Gasthof Ochsen

Plus Der Gasthof "Zum Ochsen" wird abgerissen. Mit ihm verschwindet auch ein Teil Göggingen, vorerst zumindest. Was verbinden die Menschen mit dem Haus? Ein Abschiedsbesuch.

Von Max Kramer

Sie hat sich einen Platz mit Blick auf das Gebäude ausgesucht, natürlich. Einmal noch will Evamaria Birkle auf den "Ochsen" schauen – und damit auch auf einen wichtigen Teil ihres Lebens. Sie hat hier ihre Lehre zur Restaurantfachfrau gemacht, mehrere Jahre in den Räumlichkeiten gewohnt, Ex-Fußball-Bundestrainer Joachim Löw bedient, ihre erste große Liebe kennengelernt – kurz: "Ich bin hier erwachsen geworden", sagt Birkle, als sie an diesem sonnigen Sonntagmittag im Schatten der Kastanien sitzt. Es ist eine von vielen persönlichen und emotionalen Geschichten, wie sie an diesem Tag erzählt werden – zum Abschied eines Wirtshauses, das nach 150 Jahren für Göggingen viel mehr ist als das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen