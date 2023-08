Tragischer Unfall: 66-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus

An der Haltestelle Schlössle in Augsburg-Lechhausen tritt am Montag eine 66-Jährige auf die Straße, ein Busfahrer kann nicht mehr bremsen. Nun ist die Frau tot.

Die 66-jährige Frau, die am vergangenen Montag in Lechhausen ein Bus erfasst hatte, ist tot. Dies bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach starb die Frau am Donnerstagmorgen an den schweren Verletzungen, die sie durch den Zusammenstoß mit einem Linienbus erlitten hatte.

66-Jährige stirbt nach Unfall mit Linienbus in Augsburg-Lechhausen

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei von dem Vorfall berichtet. Demnach habe die Frau am Montag gegen 16.30 Uhr zunächst an der Haltestelle Schlössle gestanden und sei dann plötzlich auf die Fahrbahn getreten. Der 63-jährige Fahrer des Linienbusses, der zu diesem Zeitpunkt gerade einfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einem Aufprall, bei dem die Frau schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend ins Krankenhaus.

Zum Hergang des tragischen Unfalls teilt das Polizeipräsidium mit, es könne ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Suizid gehandelt habe. Die Dame sei auf die Fahrbahn getreten, ohne den Verkehr zu beachten. Der Busfahrer sei nach aktuellen Erkenntnissen "in einer angemessenen Geschwindigkeit in den Haltebereich eingefahren, was die Bremsspuren und der kurze Bremsweg betreffen." Näheres müsse im Rahmen der Ermittlungen und des technischen Gutachtens ermittelt werden.

Tote Frau: Bus war wohl mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs

Durch die Vollbremsung waren bei dem Unfall vier Fahrgäste leicht verletzt worden. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.