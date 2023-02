Augsburg

vor 33 Min.

Trainingsanzüge in Neonfarben: Das sind die Trends für Fasching

Plus Für Faschingsfreunde in Augsburg geht es nach zwei Jahren Pause wieder rund. Welche Kostüme dieses Jahr im Trend sind - und wie das Geschäft damit läuft.

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

Die heiße Phase des Faschings beginnt in rund zwei Wochen, dann finden wieder die Umzüge und Partys statt. Auch die Stadt Augsburg möchte dieses Jahr "gescheit" Fasching feiern und organisiert einen Faschingsumzug am Rosenmontag, der durch die Innenstadt führen soll. Spätestens zu Weiberfasching am 16. Februar, auch Gumpiger Donnerstag genannt, drängen wohl viele Augsburgerinnen und Augsburger in die Geschäfte der Stadt, um sich Kostüme zu besorgen. Wer nicht kurz vor knapp im Kleiderschrank stöbern möchte, sieht sich rechtzeitig nach einem passenden Kostüm um. Welche Verkleidungen sind dieses Jahr beliebt? Oder ist den Augsburgern nach zwei Jahren Corona-Pause etwa die Faschingsfreude vergangen? Eine Umfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen