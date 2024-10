Traktor landet im Lochbach: Fahrer verlor das Bewusstsein

Zwischenfall im Augsburger Stadtteil Siebenbrunn: Am Dienstag fuhr ein 66-jähriger Mann in der Ellensindstraße mit seinem Traktor in den Lochbach. Grund dafür waren offenbar gesundheitliche Probleme.

Gegen 17.00 Uhr war der Mann mit seinem Traktor auf der Ellensindstraße unterwegs. Hierbei verlor der Mann offenbar das Bewusstsein, so die Polizei. Er fuhr rückwärts in den Lochbach. Nach rund 100 Metern kam der Traktor zum Stehen.

Der 66-jährige Mann blieb durch den Vorfall unverletzt, musste jedoch zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Feuerwehr aus dem Lochbach geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. (möh)