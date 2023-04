Augsburg

10:30 Uhr

Tram-Haltestelle Messerschmitt könnte einen neuen Namen bekommen

Plus Aus historischen Gründen könnte der Name Messerschmitt an der Straßenbahn-Linie 2 verschwinden. Die Stadtwerke sehen auch praktische Gründe für eine Umbenennung.

Von Stefan Krog

Die Haltestelle "Messerschmitt" an der Linie 2 nach Haunstetten bekommt möglicherweise einen anderen Namen. Zu dem Thema laufe aktuell eine Diskussion, bestätigen die Augsburger Stadtwerke. Offenbar gab es aus Teilen der Politik den Anstoß, den Namen nochmals unter die Lupe zu nehmen. Die Messerschmitt-AG war einer der wichtigsten Rüstungsproduzent im Dritten Reich, der zudem Zwangsarbeiter einsetzte. Die Stadtwerke verweisen darauf, dass das Thema im Aufsichtsrat diskutiert werden müsse.

Bei den Stadtwerken selbst merkt man auch an, dass mit dem Haltestellennamen Messerschmitt heute auch niemand mehr etwas anfangen könne. Die Messerschmitt-Werke in Haunstetten gingen später im Konzern MBB auf, letztlich wurde daraus der Flugzeugteile-Zulieferer Premium Aerotec. Haltestellennamen, so die Stadtwerke, sollten sich an Landmarken in der Nähe wie berühmten Gebäuden oder Querstraßen orientieren. An den Namen Messerschmitt erinnere heute in der Umgebung nichts mehr. Gelegentlich gibt es aus diesen Gründen Umbenennungen, speziell bei nach Fabriken bekannten Haltestellen (etwa bei Siemens). Die Haltestelle Osram an der Berliner Allee gibt es zum Beispiel aber noch.

