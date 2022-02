Augsburg

Tram-Takt: OB Eva Weber pfeift die Stadtwerke Augsburg zurück

Wie wird der Nahverkehr so attraktiv, dass wieder mehr Augsburgerinnen und Augsburger mit den Öffentlichen fahren?

Plus Das Angebot im Augsburger Nahverkehr soll dauerhaft ausgedünnt werden, die Regierung will aber erst Zahlen sehen. Wie könnten die Öffentlichen wieder attraktiver werden?

Von Stefan Krog

Die Frage, nach welchem Takt die Straßenbahnen in Augsburg künftig dauerhaft fahren sollen, ist noch nicht entschieden: Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat die Stadtwerke am Donnerstag zurückgepfiffen, nachdem diese einen Vorstoß für einen 7,5-Minuten-Grundtakt unternommen hatten. Es ist zwar kein Geheimnis, dass schon länger Gespräche zwischen Stadt und Stadtwerken zur Frage des Taktes laufen, der öffentliche Vorstoß der Stadtwerke sei aber "mitnichten abgesprochen gewesen", so Weber. Sie sei "sehr irritiert". Die Entscheidungsbefugnis zu dem Thema hätten nicht die Stadtwerke, sondern der Stadtrat.

