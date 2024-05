Augsburg

11:00 Uhr

Trampelpfad am Kö sorgt für Debatte: Wie lässt sich das Grün dort schützen?

Plus Ein Trampelpfad am Kö etablierte sich über Jahre und grenzt nun bereits an die Bäume. Das sorgt für Unmut bei Naturschützern. Die Stadt setzt auf Eigenverantwortung.

Von Jonas Klimm

Der Trampelpfad ist seit Jahren etabliert. Viele kennen ihn oder haben ihn in einer hektischen Minute schon genutzt. Am Augsburger Königsplatz neben dem Steig 4, an dem unter anderem die Straßenbahnlinie 4 Richtung Hauptbahnhof hält, ist über die Jahre ein erdiger Weg entstanden, der eigentlich nicht genutzt werden darf. Hier fahren Fahrradfahrer, laufen Passanten. Von Begrünung ist auf dem Streifen nichts mehr zu sehen, der Abschnitt grenzt bereits an die Bäume. Was für etliche Menschen eine praktische Abkürzung ist, stellt für andere ein Ärgernis dar.

Stadt Augsburg setzt bei Trampelpfad auf Eigenverantwortung

Von einer "schleichenden Zerstörung der Grünflächen im Bereich der Straßenbahnhaltelle", spricht Kurt R. Schmidt. Der 91-Jährige, der über viele Jahre Grünamtsleiter in Augsburg war und als Pionier moderner Grünpflege gilt, nutzt häufig die Tram Richtung Göggingen. Er ärgert sich über die "illegale Nutzung" des herausgebildeten Pfades. Der Rasen sei komplett verschwunden, zudem würden auch die Wurzelbereiche des alten Baumbestands in Mitleidenschaft gezogen. "Fahrradfahrer fahren regelmäßig über die Wurzeln", sagt Schmidt. Er fordert von der Stadt, dass sie den betroffenen Bereich mit einem Gitter absichert. Anschließend müsste laut Schmidt der Trampelpfad rekultiviert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen