Nach transparentem Hingucker: Das Presseball-Kleid von Christine Rapp 2024

Es glitzert, es funkelt. Wenn in Augsburg, wie am Samstag zum 50. Mal, Presseball gefeiert wird, darf es glamourös sein - auch modisch. Die Männer flanieren am Jubiläums-Abend im Smoking, die Frauen mit langen Schleppen, Röcken aus mehreren Lagen Tüll, manche mit Diadem im Haar durch den Kongress am Park. Im vergangenen Jahr hatte auf dem Augsburger Presseball eine Robe besonders für Aufsehen gesorgt: Christine Rapp hatte wie viele andere Frauen ein bodenlanges Abendkleid gewählt, das jedoch bei bestimmtem Lichteinfall durch seine schimmernde Transparenz auffiel. Der Hauch von Nichts sorgte für Gesprächsstoff. Und führte zur Frage: Was folgt wohl auf dieses Kleid?

Man muss an diesem Presseball-Abend schon etwas Ausschau halten, um Christine Rapp, umringt von Pailletten und Tüll, zu finden. Auf den ersten Blick trägt die 51-Jährige ein schlichtes schwarzes, figurbetontes Kleid, auf einer Seite schulterfrei, mit Cut-Out an der Taille und einem Schlitz. Auf den zweiten Blick fallen die Details auf: das Leo-Muster an der Innenseite des Kleides sowie an den Sohlen der 15 Zentimeter hohen schwarzen Highheels, ein kleiner funkelnder Totenkopf am Ausschnitt - sowie ein Strapsgürtel aus Leder mit Ring und Kette. Angesprochen auf ihre Kleiderwahl sagt Rapp mit einem Lächeln: „Bei mir muss man eben immer ganz genau hinsehen.“

Die Assistentin der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens sei immer noch überrascht, wie oft sie auf das transparente Kleid vom vergangenen Jahr angesprochen worden sei: „Das war wohl gewagter als gedacht.“ Sie habe vor allem Komplimente bekommen, manchen sei ihre Wahl aber auch „zu viel des Guten“ gewesen. Die leidenschaftliche Marathonläuferin und Schwimmerin kleide sich gerne extravagant, wie sie sagt. „Das gehört zu mir. Ich mag es, meinen Körper zu zeigen und ich liebe es, mit Mode zu spielen.“ Deshalb habe sie auch in diesem Jahr wieder ein paar besondere Accessoires ausgesucht - nicht nur für sich, auch für ihren Mann Bertram Rapp. Passend zum Kleid seiner Frau trägt der Anwalt einen funkelnden Totenkopf-Ring am Finger. „Uns gefällt‘s und wir haben Spaß“, sagt Rapp lächelnd, bevor sich das Paar zurück ins glamouröse Getümmel stürzt.