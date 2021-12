Augsburg

Traum im Grünen: Kleingarten-Bewerber müssen weiter auf neue Parzellen warten

Über 1000 Bürger in Augsburg warten auf ein Plätzchen im Grünen.

Von Eva Maria Knab

Wer in Augsburg einen Kleingarten will, braucht viel Geduld. Auf der Warteliste stehen über 1000 Anfragen. Im städtischen Amt für Grünordnung tut man sich schwer, das Angebot zügig zu vergrößern. Einen Grund nannte Amtsleiterin Anette Vedder im Umweltausschuss: "Wegen hoher Bodenpreise sind neue Flächen nur noch schwer zu erschließen." Allerdings dauert auch die Realisierung mehrerer neuer Anlagen länger als vorgesehen, jeweils aus unterschiedlichen Gründen. Ein Student aus Stuttgart macht sich nun Gedanken über die Zukunft der Augsburger Anlagen.

